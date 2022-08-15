Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении

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Американская корпорация Apple потребовала от онлайн-сервиса Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении.

В качестве альтернативного варианта Apple предлагает сделать приложение доступным только для россиян.

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media", – передает ТАСС сообщение пресс-службы Rutube.

Стоит отметить, что приложением Rutube пользуются в 171 стране.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку она злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Отмечалось, что Apple грозит оборотный штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. Оборотный штраф может составить от 1 до 15% от годовой выручки компании в России.