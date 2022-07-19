Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений для iOS – ФАС

Фото: depositphotos/mSzandurski

Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку она злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщает РИА Новости.

Теперь Apple грозит оборотный штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. По закону за злоупотребление доминирующем положением на товарном рынке оборотный штраф может составить от 1 до 15% от годовой выручки компании в России.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании в октябре прошлого года в связи с запретом разработчика приложений сообщать пользователям о возможности оплаты покупок вне AppStore.