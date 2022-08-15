Синоптики заявили, что в столице до конца недели не будет осадков

Солнечная погода установилась в Москве 15 августа. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На Болотной площади практически нет облаков и дует легкий ветер. Аналогичная ситуация и на Рязанском проспекте.

По словам синоптиков, осадков в столице до конца недели не стоит ждать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.