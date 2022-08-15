Воду будут раздавать пассажирам на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Посетителям 14 столичных вокзалов и станций Московской железной дороги (МЖД) в вечерние часы пик до конца недели будут предлагать бесплатную питьевую воду в связи с жаркой погодой. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Жара в Москве не спадает. Синоптики говорят, что температурный фон сейчас на 5–7 градусов выше многолетней нормы. Поэтому мы планируем раздавать питьевую воду в вечерние часы пик до конца недели", – говорится в сообщении.
Бутылки с питьевой водой будут раздавать в пунктах отправления поездов ЦППК на Белорусском, Савеловском, Курском, Павелецком, Киевском, Казанском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Железнодорожная, Выхино, Мытищи, Подольск, Одинцово, Лобня и Тушинская.
Ранее питьевую воду начали раздавать на станциях столичного метро. Пассажиры могут получить воду на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а также на автостанции "Орехово".
Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. В столице и области также объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.
Синоптики заявили, что в столице до конца недели не будет осадков
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