Воду начали раздавать в столичном метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бутылки с питьевой водой начали раздавать на станциях столичного метро из-за жаркой погоды, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Пассажиры могут получить воду на станциях метро:



"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Помимо станций метрополитена, горожане могут взять воду на автостанции "Орехово". При этом в Дептрансе уточнили, что специалисты следят за температурой и в случае необходимости могут скорректировать список.

Ранее Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. В столице и области также объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

До этого сообщалось, что температура воздуха в Москве 15 августа составит 29–31 градус, в Подмосковье – 26–31 градус. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

