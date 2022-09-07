Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за дождя в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"В городе местами идет дождь – просим водителей быть внимательнее за рулем", – говорится в сообщении.
В Дептрансе предупредили, что на дорогах столицы трафик достиг 6 баллов. Вечером 7 сентября ожидается до 8 баллов. При этом, если погода ухудшится, – до 9.
Так, на данный момент медленно едут автомобили в центре города, на внутренней стороне ТТК, в районе Нижегородской эстакады и Бережковского моста, на МКАД в районе улицы Верхние Поля.
По прогнозам метеорологов, дождь в городе будет идти до конца суток. В связи с этим москвичам посоветовали использовать для передвижения общественный транспорт, однако, если невозможно отказаться от поездок на личном авто, следует соблюдать скорость, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
В столичном Дептрансе также уточнили, что из-за непогоды могут быть повреждены знаки и светофоры – о них попросили сообщать по номеру 3210.
До этого водителей призвали к осторожности на дорогах из-за заморозков в Подмосковье. Отмечалось, что автомобилисты должны внимательно относиться к дорожным знакам, соблюдать скоростной режим, снижая скорость у образовательных и медучреждений, остановок общественного транспорта и ТЦ.
Потепление в Московский регион придет к выходным, 10 и 11 сентябрю. В эти дни столбики термометров могут показать до 16 градусов. Поменяется и направление ветра. Он будет восточный и более теплый. Скорость уменьшится до 3 метров в секунду.
"Утро": низкое нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 7 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: