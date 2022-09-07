Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за дождя в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"В городе местами идет дождь – просим водителей быть внимательнее за рулем", – говорится в сообщении.

В Дептрансе предупредили, что на дорогах столицы трафик достиг 6 баллов. Вечером 7 сентября ожидается до 8 баллов. При этом, если погода ухудшится, – до 9.

Так, на данный момент медленно едут автомобили в центре города, на внутренней стороне ТТК, в районе Нижегородской эстакады и Бережковского моста, на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

По прогнозам метеорологов, дождь в городе будет идти до конца суток. В связи с этим москвичам посоветовали использовать для передвижения общественный транспорт, однако, если невозможно отказаться от поездок на личном авто, следует соблюдать скорость, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.

В столичном Дептрансе также уточнили, что из-за непогоды могут быть повреждены знаки и светофоры – о них попросили сообщать по номеру 3210.

До этого водителей призвали к осторожности на дорогах из-за заморозков в Подмосковье. Отмечалось, что автомобилисты должны внимательно относиться к дорожным знакам, соблюдать скоростной режим, снижая скорость у образовательных и медучреждений, остановок общественного транспорта и ТЦ.

Потепление в Московский регион придет к выходным, 10 и 11 сентябрю. В эти дни столбики термометров могут показать до 16 градусов. Поменяется и направление ветра. Он будет восточный и более теплый. Скорость уменьшится до 3 метров в секунду.

