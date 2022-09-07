Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, воздух прогреется не выше 15 градусов. Осадков не ожидается.

"Погода обещает быть довольно комфортной, хотя, может быть, немного прохладнее, чем нам бы того хотелось, потому что при переменной облачности существенных осадков не ожидается, в субботу вообще без осадков в дневное время", – сказала синоптик.

Позднякова добавила, что температура в ночные часы довольно низкая – 3–5 градусов в субботу, на пару градусов потеплее будет ночь на воскресенье. Дневная температура – 13–15 градусов. Это ниже климатической нормы.

Ветер с северного, северо-восточного сменится на восточный, юго-восточный, что придаст комфорт погоде. Погода будет менее влажной, содержание кислорода в воздухе будет достаточным.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа.

По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.