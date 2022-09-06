Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за заморозков в Подмосковье

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Автомобилистам необходимо сохранять внимательность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения в связи с ожидаемым резким похолоданием в ночное время в Московской области, сообщается на сайте Минтранса региона.

"В Московской области в связи с резким перепадом температур синоптики прогнозируют небольшие заморозки ночью в некоторых округах. До конца недели местами пройдут небольшие дожди, ветер до 11 метро в секунду", – говорится в сообщении.

Водители должны неукоснительно следовать дорожным знакам, соблюдать скоростной режим, снижая скорость у образовательных и медучреждений, остановок общественного транспорта, торговых центров.

Кроме того, в министерстве напомнили, что в дневное время необходимо включать ближний свет фар.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о возможных заморозках в период с 6 по 8 сентября. Ночью и утром в эти дни температура воздуха может опускаться до -2 градусов.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что с большой вероятностью бабье лето придет в Москву с 20 по 25 сентября. Пока что город находится под влиянием фронтальных систем.

