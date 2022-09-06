Потепление придет в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Потепление придет в Москву ко Дню города. 10 и 11 сентября столбики термометров могут показать до 16 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Начиная с пятницы, погода существенно изменится, температура повысится на 1–2 градуса, в пятницу ожидается от плюс 12 до плюс 14–15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов", – отметил синоптик.
По его словам, поменяется и направление ветра. Он будет восточный и более теплый. Скорость уменьшится до 3 метров в секунду. Также, как уточнил метеоролог, к выходным погода станет малооблачной, и появится больше солнца.
При этом до 8 сентября она будет холодной и ветреной. В столице до четверга прогнозируется северный ветер и ночные температуры с 3–5 градусами, днем ожидается 9–13.
"Сегодняшняя погода больше характерна для третьей декады сентября, температурный режим опережает свой климатический ход на три недели", – заключил синоптик.
Ранее Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер. При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября
Синоптики заявили, что такого холодного начала осени в Москве не было 25 лет
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