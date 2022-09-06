Потепление придет в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление придет в Москву ко Дню города. 10 и 11 сентября столбики термометров могут показать до 16 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Начиная с пятницы, погода существенно изменится, температура повысится на 1–2 градуса, в пятницу ожидается от плюс 12 до плюс 14–15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов", – отметил синоптик.

По его словам, поменяется и направление ветра. Он будет восточный и более теплый. Скорость уменьшится до 3 метров в секунду. Также, как уточнил метеоролог, к выходным погода станет малооблачной, и появится больше солнца.

При этом до 8 сентября она будет холодной и ветреной. В столице до четверга прогнозируется северный ветер и ночные температуры с 3–5 градусами, днем ожидается 9–13.

"Сегодняшняя погода больше характерна для третьей декады сентября, температурный режим опережает свой климатический ход на три недели", – заключил синоптик.

Ранее Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер. При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября

