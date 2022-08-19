"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

Около девяти миллионов туристов посетили Москву за первые шесть месяцев этого года, и это на 7% больше, чем за тот же период 2021 года. Сколько отелей готовы принять постояльцев в столице? Какой сервис там предлагают? И какие туристические маршруты пользуются популярностью не только у гостей столицы, но и у москвичей?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".