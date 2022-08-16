Названа стоимость отдыха в Геленджике

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Уже 1,5 миллиона туристов отдохнули в Геленджике с начала года. Это данные местных властей. На бархатный сезон курорт попал в топ-5 по популярности.

Отдохнуть в Геленджике неделю в среднем обойдется в 35 тысяч рублей. Например, можно выбрать отель "Оскар". Находится он в пяти минутах от набережной, в самом сердце города. Гостиница небольшая – всего 46 номеров. Сделаны они в европейском стиле. Обещают комфортные кровати с ортопедическими матрасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.