Туристам из РФ могут разрешить обучаться управлению самоходной техникой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме РФ готовы рассмотреть возможность получения лицензии туроператорами на обучение туристов управлению самоходной техникой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.
Однако предложение смогут рассмотреть, если оно поступит от правительства РФ и будет одобрено ГИБДД, сообщили в ГД. Рассмотрение вопроса профильными службами необходимо, поскольку безопасность играет ключевую роль.
"Если ГИБДД одобрит эту инициативу, то мы с точки зрения расширения услуг, которые могут обеспечивать турагентства, готовы рассмотреть, если потребуются еще дополнительные изменения в части расширения услуг, которые могут предоставлять турагентства и туроператоры", – подчеркнула Костенко.
Ранее СМИ сообщали, что представитель туротрасли Александр Мороз предложил рассмотреть возможность, при которой туроператоры могли бы получать лицензии на обучение управлению самоходной техникой. Уточнялось, что после такого курса человек смог бы получить сертификат вождения и возможность передвигаться на такой технике по туристическим маршрутам с гидом-инструктором.
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