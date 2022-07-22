Включение стран в список недружественных не ограничивает продажи туров – АТОР

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Внесение стран в перечень недружественных РФ не ограничивает продажи туда туров, сообщил ТАСС вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений – ни на поездки туда, ни на продажи туров", – заявил представитель туротрасли.
В пятницу, 22 июля, кабмин РФ расширил перечень недружественных стран. В список были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Так, Словении и Хорватии полностью запрещено нанимать сотрудников, в то время как для Греции, Дании и Словакии лимит составляет 34, 20 и 16 человек соответственно.
Правительство РФ впервые утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, весной этого года. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
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