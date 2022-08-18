Названа стоимость отдыха в Грузии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Стоимость отдыха в Грузии на семь дней на двоих взрослых начинается от 118 тысяч рублей. Это трехзвездочные или четырехзвездочные отели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.