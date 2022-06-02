"Велобайк" запустил промо-тариф в честь Всемирного дня велосипеда

"Велобайк" запустил в Москве промо-тариф в честь Всемирного дня велосипеда, который отмечается 3 июня. За "400 рублей за старт" можно будет арендовать все велосипеды – механические и электро – в течение двух дней. За это время в сумме можно проехать 4 часа.

Если превысите лимит, то дальше начнет действовать тариф 4 рубля за минуту. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение "Велобайк" и оформить тариф в личном кабинете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.