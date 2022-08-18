Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4–5 месяцев – АТОР

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финляндия сократила количество выдаваемых россиянам виз в 10 раз, в связи с чем срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет как минимум до 4–5 месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уже сейчас ожидание визы занимает 2,5 месяца. Например, в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского "шенгена", турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября.

В АТОР рассказали, что если сейчас принимается в среднем около 1 000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом.

"Таким образом, с начала сентября будет открыто в среднем 100 слотов в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества. Причем на всю Россию. Сейчас визовые центры Финляндии действуют более чем в 20 городах РФ. Соответственно, еще 400 слотов будет доступно для тех, кто обращается за визой по другим причинам (работа, учеба, гуманитарные цели и др.)", – посчитали в ассоциации.

Туроператоры прогнозируют, что спрос на визы с сентября снизится, поскольку от подачи документов откажутся те, кто хотел запастись шенгеном впрок. Подаваться на финскую визу все равно стоит, так как визовый кодекс ЕС разрешает это делать за полгода до начала поездки. При этом неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства, многократную или однократную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

После этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти с 1 сентября снизят в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз. При этом выданные ранее финским посольством шенгенские визы аннулировать не планируется,

