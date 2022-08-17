"Жизнь в большом городе": cтроительные перспективы

Москомстройинвест опубликует первый рейтинг застройщиков, основанный на степени риска для потенциального дольщика. Все компании поделят на зеленую, желтую и красную категории.

На что нужно обращать внимание при выборе застройщика? Какие дома возводят в Москве и как развивают инфраструктуру? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе"