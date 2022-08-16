Москва 24: организаторы расскажут о программе фестиваля "Русское поле"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

17 августа в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей на тему "О проведении XI Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".

Фестиваль пройдет в столице 27 августа. О нововведениях и сюрпризах предстоящего мероприятия расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

руководитель оргкомитета и главный режиссер-постановщик межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;

шеф-повар Донского монастыря, почетный член Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Ольхов;

певец, композитор, актер, автор музыки и исполнитель гимна фестиваля "Русское поле" Алексей Петрухин.

Смотрите трансляцию 17 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.