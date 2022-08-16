Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в Очаково-Матвеевском

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку на улице Веерной в районе Очаково-Матвеевское.

"Думали, какой подарок сделать к вашему новоселью, вот сделали вам дорогу новую, путепровод через железную дорогу. Сейчас можно выезжать на улицу Генерала Дорохова спокойно и в центр города без всяких пробок. А через год запустим к вам еще МЦД-4", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, в будущем район будет одним из лучших с точки зрения транспортной доступности: метро, МЦД, развязка и дорога.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, шестисекционный жилой дом по адресу улица Веерная, дом 26а был построен по индивидуальному проекту. Квартиры имеют улучшенную отделку, которая соответствует стандарту реновации.

В доме предусмотрена подземная парковка на 153 машино-места. Здание оснащено системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

На первом этаже расположены офисы, технические помещения и комната консьержа. На прилегающей территории предусмотрены зоны для размещения спортивных и детских площадок, запланирована высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина.

Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы, добавил руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.

