Эксперт рассказал, может ли гарь навредить здоровью

Запах гари зафиксировали сразу в нескольких районах Москвы. Почувствовать его можно в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском.

Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения Заур Шугушев рассказал, может ли гарь или дым навредить здоровью. Кроме того, эксперт объяснил, что делать людям, если они почувствовали запах гари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.