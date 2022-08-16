"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (посуда)

После ухода с российского рынка иностранных компаний в Москве увеличился спрос на товары для дома отечественного производства. Особенно заметен рост в отделах текстиля и посуды, где продажи выросли на треть по сравнению с 2021 годом.

Какая посуда в тренде? Что могут предложить предприятия столичного региона? И как в этой отрасли проходит процесс импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".