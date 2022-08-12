Больше 800 автомобилей застряли на российско-эстонской границе

Более 800 автомобилей застряли на российско-эстонской границе. Гигантские очереди образовались у пункта Нарва – Ивангород.

Ажиотаж связывают с решением Эстонии не пускать с 18 августа в страну граждан России с шенгеном от республики. Проблемы возникли и у владельцев недвижимости в Прибалтике. Парламент Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

