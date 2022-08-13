Посольство РФ держит на контроле ситуацию с задержанными в Эстонии журналистами – Захарова

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Фото: depositphotos/tupungato
Российская дипмиссия в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов "Известий". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что предпринимаются все необходимые действия для оказания содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник, добавила Захарова, чьи слова приводятся в телеграм-канале "Известий".
Ранее сообщалось, что корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии. Отмечается, что Солдатова и Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские. Правоохранители сняли журналистов с поезда и отвезли в отдел полиции.
В "Известиях" сообщили, что журналисты хотели подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.
До этого МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.
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