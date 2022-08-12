Юго-восточный участок МСД планируют достроить в 2023 году – Бочкарев

14:51
Бочкарев рассказал, как основной участок МСД изменит транспортную схему Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что строительство юго-восточного участка Московского скоростного диаметра планируется завершить в 2023 году.
"Важнейшим элементом для развития города Москвы, также органичным элементом Московского скоростного диаметра является южный участок, который пройдет по юго-восточной части города и тоже будет соединен с основным участком. Мы его в следующем году планируем завершить, так называемая бывшая Юго-Восточная хорда, проходящая в юго-восточной части", – отметил он.
По словам заммэра, строительство одного сложного участка может быть сдвинуто, однако вся бывшая Юго-Восточная хорда будет запущена в 2023 году.
Бочкарев отметил, что это сложная, но достижимая цель, которая необходима для более эффективного движения наземного транспорта в городе.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил он.
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