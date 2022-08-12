Строительная отрасль Москвы на 90% обеспечена отечественными материалами – Бочкарев

Обеспеченность московской строительной отрасли российскими строительными материалами составляет 90%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

"Что касается основных строительных материалов и конструкций, то есть это возведение несущих сооружений, кирпич, бетон, арматура, мы процентов на 90 обеспечены внутри страны. Это и ранее существовавшие производства, особенно базовых строительных материалов – песка, цемента, металлургии, арматуры, конструктивных видов стали. За последние 20 лет в стране очень много было создано предприятий в строительной промышленности", – отметил он.

По словам заммэра, необходимость поставок, связанных с автоматизацией и электроникой компонентов, являлась наиболее сложным элементом строительного комплекса. Он подчеркнул, что такие детали нужны для управления вентиляцией, кондиционированием, системы автоматизации зданий.

В качестве примера Бочкарев привел строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, для создания которой необходимо поставить свыше 480 тысяч единиц различного оборудования. При этом 120 тысяч из них являются оборудованием производства западноевропейских и американских компаний. В связи с ограничениями поставок приходится переориентироваться на других поставщиков, искать возможные решения.

"Но в целом я думаю, что с периодом времени, шаг за шагом мы по особо важным, критическим сначала, а потом и дальше, будем, конечно, этот вопрос решать и заменять его продукцией российского производства. То есть производство средств, производство строительных материалов – это тоже та тема, которой мы тоже будем заниматься и занимаемся уже сейчас", – подчеркнул он.

Кроме того, стимулируется создания производств на территории Москвы, особенно тех, которые нужны для решения задач города и страны.

Заммэра также отметил, что при строительстве чаще всего назначаются сжатые сроки для оперативного возведения и введения объектов в эксплуатацию. Это необходимо для удобства людей. "Поэтому мы настроены на то, чтобы не сбавлять темпов, несмотря ни на что. Мы объективно понимаем сложности", – подчеркнул Бочкарев.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что введенные против России санкции не оказали влияния на темпы роста строительства в столице, ни один объект не был сокращен. Все сроки осуществляются в положенное время, срывов не было.

Он назвал столичную систему управления строительным процессом уникальной и гибкой к внешним изменениям. По его словам, в Москве существует трех-пятилетняя Адресная инвестиционная программа, которая позволяет четко понимать, реализация каких объектов будет осуществляться через 2–3 года на строительных площадках.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.

