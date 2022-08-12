Бочкарев заявил, что БКЛ станет самой большой кольцевой линией в мире

В столице проходит завершающий этап строительства самого большого кольца метро в мире. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За счет чего БКЛ может быть полностью открыта для пассажиров уже в начале 2023 года? И сколько специалистов готовят к открытию два новых депо, обслуживающих эту линию?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.