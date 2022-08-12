Налог для владельцев дорогой недвижимости предложили ввести в Госдуме

В Госдуме предложили ввести налог для владельцев дорогой недвижимости, например, яхт и вертолетов. Законопроект уже направили в правительство.

По словам парламентариев, состоятельные люди, которые могут позволить себе роскошь, должны платить повышенные налоги. Это должно коснуться тех, у кого недвижимость дороже 50 миллионов рублей: яхты, самолеты и вертолеты от 25 миллионов и машины дороже 10 миллионов. Средства от повышенных налогов можно будет направить на борьбу с бедностью в стране, соцподдержку, пенсии и пособии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.