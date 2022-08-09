"Деньги 24": рынок труда

Осенью в России начнет расти безработица, спрогнозировали в правительстве. Насколько драматичные изменения ожидают рынок труда? Почему, вопреки исходу иностранных компаний, в России и в Москве фиксируется рекордно низкая безработица? Насколько сложнее стало найти работу, есть ли смысл её менять и можно ли рассчитывать на рост зарплат?

Обо всем этом – в программе "Деньги 24".