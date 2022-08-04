Страны G7 обсуждают возможность запрета на перекачку нефти из РФ. Мировые лидеры надеются таким образом заставить российских нефтяников снизить цены на сырье.

Пока подобные меры привели только к росту стоимости бензина и электричества в Европе и США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.