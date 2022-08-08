В Москве появился сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На mos.ru запущен сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования на осенних выборах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователю необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, после чего нажать кнопку "Получить информацию" в блоке "Доступ к электронному голосованию", затем появится информация о наличии или отсутствии возможности для онлайн-голосования.

Кроме того, пользователь сможет сразу узнать о причинах невозможности проголосовать онлайн. Например, у него может быть неполная учетная запись или в профиле может отсутствовать необходимая информация.

Для получения возможности дистанционного голосования пользователям предложат внести необходимые данные, исправить ошибки или подтвердить личность. Сделать это необходимо не позднее 30 августа. Проверка обновленной информации займет не более суток.

Уточняется, что если все данные указаны верно, но онлайн-голосование все еще недоступно, следует направить обращение в техническую поддержку или написать письмо на электронную почту support-vybory@mos.ru.

Также пользователям mos.ru за некоторое время до выборов будут направлены уведомления о возможности голосовать онлайн.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

