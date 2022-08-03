Эксперт: онлайн-голосование в Москве демонстрирует ее конкурентоспособность в IT

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров объяснил порядок работы системы электронного голосования в Москве, сообщает "Лента.ру".
По мнению эксперта, применение такой технологии в столице РФ способствует ее дальнейшему распространению по России, что впоследствии обеспечит стране конкурентное преимущество в мире.
"Разработчики системы голосования смогут предложить эту уже опробованную технологию в других странах и формировать там рынок. Это самая сильная "мягкая сила", которую только можно придумать", – заявил Макаров.
Он объяснил, что электронное голосование позволяет идентифицировать пользователя, в результате чего включаются программные механизмы защиты. Таким образом, избиратель не может получить бумажный бюллетень или зарегистрироваться на голосование повторно.
"Применение технологии блокчейн позволяет гарантировать, что ваш голос учтен в системе голосования и никто не сможет удалить его из результатов голосования, поскольку информация о результате вашего голосования находится одновременно в нескольких независимых реестрах", – добавил глава "Руссофта".
Эксперт подчеркнул, что легитимность нового порядка голосования гарантируется законом. Он указал на возможность применения экспериментального правового режима – например, опираться на технологии нового технологического уклада на ограниченных территориях.
Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее рассказал, что москвичи, личные кабинеты на портале mos.ru которых заполнены по всем пунктам, смогут выбрать формат своего участия в выборах муниципальных депутатов непосредственно в дни голосования и без предварительной регистрации.
В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.
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