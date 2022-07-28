Штаб по наблюдению за выборами в Москве поддержал введение электронного списка избирателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Электронный список избирателей впервые будет использоваться по всей России на выборах в сентябре, сообщается на сайте штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы. Электронный список избирателей в режиме реального времени фиксирует факт выдачи бюллетеня, позволяя сразу же определить, не проголосовал ли человек раньше. Отдать голос онлайн, а потом получить бумажный бюллетень на участке не получится", – приводятся в сообщении слова руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

Он подчеркнул, что с помощью данной технологии появится возможность бороться с ошибками, связанными с хранением информации в бумажном виде. Все вносимые в список изменения будут фиксироваться.

Кроме того, данная система позволит увеличить скорость процесса голосования. Это станет возможным благодаря уменьшению времени на поиск человека по электронной базе.

Кроме того, электронный список позволит не регистрироваться на онлайн-голосование заранее, в связи с чем у жителей столицы появится возможность выбрать способ голосования непосредственно в день выборов.

"Общественный штаб поддерживает применение на выборах электронного списка и готов строить свою работу с учетом новой технологии", – заключил Ковалев.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что москвичи, личные кабинеты на портале mos.ru которых заполнены по всем пунктам, смогут выбрать формат своего участия в выборах муниципальных депутатов непосредственно в дни голосования и без предварительной регистрации.

Он напомнил, что раньше было необходимо за 3–45 дней до голосования обратиться с заявлением, и если его одобряли, то избирателя включали в список участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Без отзыва заявления человек уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

