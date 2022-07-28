Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи, личные кабинеты на портале mos.ru которых заполнены по всем пунктам, смогут выбрать формат своего участия в выборах муниципальных депутатов непосредственно в дни голосования и без предварительной регистрации, сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Он напомнил, что раньше было необходимо за 3–45 дней до голосования обратиться с заявлением, и если его одобряли, то избирателя включали в список участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Без отзыва заявления он уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем.
Теперь вместо этой системы будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря чему москвичи могут в день голосования выбрать, как оставить свой голос, – онлайн или очно.
"Эта новация, изначально поступившая от штаба общественных наблюдателей, была поддержана столичным правительством и Центральной избирательной комиссией, после чего были внесены соответствующие изменения в законодательство, и теперь институт электронного списка избирателей станет новым инструментом московских онлайн-выборов", – сказал Реут.
Попытки проголосовать два раза будут пресечены единым реестром онлайн-избирателей. Член УИК сможет удостовериться, получал ли избиратель уже бюллетень, голосовал он или нет.
Реут подчеркнул, что появление онлайн-реестра не означает отказ от бумажного списка избирателей.
Ранее сообщалось, что в Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Они будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность.
В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.
Между тем в понедельник, 25 июля, на портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Прием заявлений продлится до 00:00 5 сентября.
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