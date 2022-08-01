МТПП предложила провести программу "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице для участников электронного голосования на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре, проведут акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе2022", заявил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
Он отметил, что предпринимательское сообщество обратилось к столичным властям для поддержки данной акции.
"Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость, поскольку на бизнес оказывается беспрецедентное санкционное давление. Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше", – заявил Платонов, добавив, что в городе уже было проведено шесть таких акций.
Он выразил уверенность, что акция даст положительный эффект для бизнеса и для горожан.
Ранее сообщалось, что москвичи, личные кабинеты на портале mos.ru которых заполнены по всем пунктам, смогут выбрать формат своего участия в выборах муниципальных депутатов непосредственно в дни голосования и без предварительной регистрации.
Попытки проголосовать два раза будут пресечены единым реестром онлайн-избирателей. Член УИК сможет удостовериться, получал ли избиратель уже бюллетень, голосовал он или нет.
До этого стало известно, что в Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Они будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность.
В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.
25 июля на портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Прием заявлений продлится до 00:00 5 сентября.
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