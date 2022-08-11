Решить проблему бедности в РФ с помощью пособий не получится – эксперт

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Раздача пособий и выплат малоимущим в РФ не поможет решить проблему всерьез и надолго. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на директора центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.
Решить проблему можно с помощью повышения производительности труда в стране, отметила эксперт. У лидеров по росту этого показателя уровень бедности находится на отметке около 1%, добавила Гришина.
После роста показателя в стране произойдет повышение эффективности производства и экономики в целом. Здесь же начнется рост доходов населения, сообщила эксперт.
По ее словам, стране необходимо двигаться в сторону развития автоматизации труда, попутно повышая качество управления предприятиями. В пример она привела Ирландию и Люксембург со 100 долларами на человека в час. Россия сейчас на 43-м месте с результатом 33 доллара в час.
"Рост их производительности труда способствует снижению уровня бедности, причем не только сотрудников, но и всех, кто живет в регионах присутствия компаний. Это долговременная мера, которая позволяет людям надежно и стабильно повысить свой достаток до уровня среднего класса", – добавила специалист.
Ранее в Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих в РФ. В материале пояснялось, что с помощью единой социальной карты малоимущие смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. В случае одобрения инициативы граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ.
Кроме того, магазины и аптеки будут добровольно участвовать в реализации инициативы, а розница самостоятельно определит, в какое время будут действовать скидки, а также на какие товары они распространятся.
Как уточнялось, проект будет направлен на помощь тем, чей доход меньше прожиточного минимума.
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