В Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих в РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому малоимущим гражданам РФ предоставят бессрочную социальную дисконтную карту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В материале поясняется, что с помощью единой социальной карты малоимущие смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ.

Кроме того, магазины и аптеки будут добровольно участвовать в реализации инициативы, а розница самостоятельно определит, в какое время будут действовать скидки, а также на какие товары они распространятся

Как уточняется, проект направлен на помощь тем, чем доход меньше прожиточного минимума.

По словам авторов законопроекта, поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства.

Ранее Нилов прокомментировал проект единой социальной дисконтной карты. Он отметил, что главная функция карты – возможность получения скидок при покупках. Он также уточнил, что карту хотят сделать универсальной, чтобы она работала во всех регионах РФ. Нилов добавил, что в дальнейшем карту могут сделать накопительной. Владельцы будут получать кешбэк и тратить его у партнеров программы.

До этого группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации предложила ввести в России единую социальную дисконтную карту. Известно, что карту планируют сделать бессрочной. Ее смогут оформить малоимущие семьи, малоимущие одиноко живущие граждане, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.