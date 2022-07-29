В Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих в РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому малоимущим гражданам РФ предоставят бессрочную социальную дисконтную карту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
В материале поясняется, что с помощью единой социальной карты малоимущие смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ.
Кроме того, магазины и аптеки будут добровольно участвовать в реализации инициативы, а розница самостоятельно определит, в какое время будут действовать скидки, а также на какие товары они распространятся
Как уточняется, проект направлен на помощь тем, чем доход меньше прожиточного минимума.
По словам авторов законопроекта, поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства.
Ранее Нилов прокомментировал проект единой социальной дисконтной карты. Он отметил, что главная функция карты – возможность получения скидок при покупках. Он также уточнил, что карту хотят сделать универсальной, чтобы она работала во всех регионах РФ. Нилов добавил, что в дальнейшем карту могут сделать накопительной. Владельцы будут получать кешбэк и тратить его у партнеров программы.
До этого группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации предложила ввести в России единую социальную дисконтную карту. Известно, что карту планируют сделать бессрочной. Ее смогут оформить малоимущие семьи, малоимущие одиноко живущие граждане, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: