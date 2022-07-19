В Госдуме рассказали о функциях единой социальной дисконтной карты

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал проект единой социальной дисконтной карты. В разговоре с RT он отметил, что главная функция карты – возможность получения скидок при покупках.

"Наше предложение заключается в том, чтобы для определенных нуждающихся социальных групп выдавались специальные социальные скидочные карты, которые можно было бы использовать и в регионах, где есть соответствующие организации, которые вступили в эту программу", – уточнил Нилов.

Он также уточнил, что карту хотят сделать универсальной, чтобы она работала во всех регионах РФ.

Нилов добавил, что в дальнейшем карту могут сделать накопительной. Владельцы будут получать кешбэк и тратить его у партнеров программы.

Ранее группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации предложила ввести в России единую социальную дисконтную карту. Известно, что карту планируют сделать бессрочной. Ее смогут оформить малоимущие семьи, малоимущие одиноко живущие граждане, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.