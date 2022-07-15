Эксперт рассказал, в каких случаях взымают налог за поступления на карту

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Юрист Семен Янкевич объяснил россиянам, за какие переводы на карту придется платить налог.

По словам эксперта, беспокойство в данном вопросе вызвано широким доступом налоговой службы к данным о банковских счетах держателей карт. Однако налогами не облагаются алименты, социальные выплаты, а также денежные суммы, подаренные на праздник.

"Если вы продаете подержанные вещи на популярных площадках типа "Авито", то беспокоиться также не о чем. Если вы владели имуществом больше трех лет, то такая продажа освобождается от НДФЛ", – сообщил Янкевич в интервью Life.ru.

Юрист также заверил, что в случае продажи вещи по цене ниже, чем на момент покупки, налоговые обязательства также снимаются с россиянина.

Выплачивать налог обязаны арендодатели, получившие суммы за сдачу, например, квартиры. В случае обнаружения ФНС отсутствия поступления выплат сотрудники имеют право назначить проверку и призвать "бизнесмена" к ответственности. Комиссия тут может составить от 20 до 40% выставленной к оплате суммы.

Обнаружить укрытие от выплаты налогов специалисты могут с помощью большого количества переводов по банковским картам (около 30 в день), поступлений в размерах более 100 000 рублей в день и других "осечек" со стороны россиян.

Ранее стало известно, что поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли 21,6%. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, полученные данные говорят, что в столице активно развивается бизнес, несмотря на меняющуюся экономическую обстановку.