Эксперт рассказал, в каких случаях взымают налог за поступления на карту

Фото: depositphotos/samsonovs
Юрист Семен Янкевич объяснил россиянам, за какие переводы на карту придется платить налог.
По словам эксперта, беспокойство в данном вопросе вызвано широким доступом налоговой службы к данным о банковских счетах держателей карт. Однако налогами не облагаются алименты, социальные выплаты, а также денежные суммы, подаренные на праздник.
"Если вы продаете подержанные вещи на популярных площадках типа "Авито", то беспокоиться также не о чем. Если вы владели имуществом больше трех лет, то такая продажа освобождается от НДФЛ", – сообщил Янкевич в интервью Life.ru.
Юрист также заверил, что в случае продажи вещи по цене ниже, чем на момент покупки, налоговые обязательства также снимаются с россиянина.
Выплачивать налог обязаны арендодатели, получившие суммы за сдачу, например, квартиры. В случае обнаружения ФНС отсутствия поступления выплат сотрудники имеют право назначить проверку и призвать "бизнесмена" к ответственности. Комиссия тут может составить от 20 до 40% выставленной к оплате суммы.
Обнаружить укрытие от выплаты налогов специалисты могут с помощью большого количества переводов по банковским картам (около 30 в день), поступлений в размерах более 100 000 рублей в день и других "осечек" со стороны россиян.
Ранее стало известно, что поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли 21,6%. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, полученные данные говорят, что в столице активно развивается бизнес, несмотря на меняющуюся экономическую обстановку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: