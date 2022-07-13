Эксперт назвал опасный способ уничтожения банковских карт

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После окончания срока действия банковской карты ее следует разрезать на несколько частей, а не просто выкинуть в мусорное ведро, считает ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
"В целях безопасности пластик стоит разрезать на несколько частей. Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки", – пояснил он в беседе с агентством "Прайм".
Кроме того, по словам Уткина, злоумышленники могут распространить данные владельца карты и номер его счета по мошенническим базам, после чего информация может быть использована в схемах социальной инженерии.
Юрист также рекомендовал закрыть счет, который был привязан к старой банковской карте.
"Счет следует закрыть, чтобы туда случайно не приходили какие-то переводы, не списывались деньги за услуги, которые иногда могут привести баланс счета в минус", – добавил Уткин.
Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. Мошенники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи.
Помимо этого, мошенники могут заявлять о необходимости переоформить договор об указании услуг связи или смены тарифа, а также об отключении каких-либо платных услуг.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
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