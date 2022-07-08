Россиянам объяснили, почему нельзя забывать кодовое слово в банке

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Кодовое слово, которое банки просят придумать при заключении договора, нужно для защиты от мошенников, рассказал юрист Петр Гусятников. Он подчеркнул, что данное слово не должен знать никто, кроме владельца карты, даже близкие родственники.

Как правило, продолжил эксперт, сотрудники кредитных организаций советуют не использовать очевидные кодовые слова. Например, имена детей, клички домашних животных и так далее. Также бывают случаи, когда вместо кодового слова предлагают ответить на секретный вопрос, который был указан ранее.

"Например, они (сотрудники банка. – Прим. ред.) могут сказать имя это или предмет, с какой сферой он связан, но не более того. Сотрудник банка не скажет вам сколько букв в слове, с какой буквы оно начинается – никаких дополнительных подсказок", – приводит слова Гусятникова агентство "Прайм".

Число попыток вспомнить кодовое слово не ограничено, однако, если все они оказались неудачными, гражданину придется искать банковский договор. Бывают случаи, когда нужно написать заявление о смене кодового слова, отметил юрист. В обоих случаях придется лично приехать в банк, при этом рассмотрение вопроса может занять несколько дней.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил, что зафиксированное использование чужой банковской карты может стать доказательством вины по факту мошенничества. Место, время и личность того, кто платит не своей картой, позволят отследить современные системы видеонаблюдения.