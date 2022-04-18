Юрист рассказал, что делать при незаконном оформлении кредита

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Руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг "Финпотребсоюз", юрист Игорь Костиков рассказал, что делать, если на человека незаконно оформили кредит. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, для того чтобы предотвратить подобные действия, человек постоянно должен проверять свою кредитную историю. Соответствующую справку можно заказать в Бюро кредитных историй. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Однако если человек уже столкнулся с мошенничеством, в первую очередь необходимо написать заявление в тот банк, который выдал кредит, о том, что он никаких средств не получал.

"Следом надо написать заявление в полицию о том, что использовали ваши персональные данные для незаконного получения кредита, потому что это мошенничество, это уголовное преступление. Далее надо с банком и полицией разбираться по поводу этой ситуации", – объяснил Костиков, добавив, что доказать невиновность возможно.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего хранить безналичные деньги. По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, не следует хранить средства на банковской карте. Вместо этого лучше использовать сберегательный счет. Он уточнил, что на банковской карте лучше держать небольшую сумму денег для определенных покупок и пополнять ее по мере надобности. Такая схема не только защитит средства от злоумышленников, но и поможет управлять семейным бюджетом.