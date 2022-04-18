Юрист рассказал, что делать при незаконном оформлении кредита

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг "Финпотребсоюз", юрист Игорь Костиков рассказал, что делать, если на человека незаконно оформили кредит. Об этом сообщает "Радио 1".
По словам эксперта, для того чтобы предотвратить подобные действия, человек постоянно должен проверять свою кредитную историю. Соответствующую справку можно заказать в Бюро кредитных историй. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Однако если человек уже столкнулся с мошенничеством, в первую очередь необходимо написать заявление в тот банк, который выдал кредит, о том, что он никаких средств не получал.
"Следом надо написать заявление в полицию о том, что использовали ваши персональные данные для незаконного получения кредита, потому что это мошенничество, это уголовное преступление. Далее надо с банком и полицией разбираться по поводу этой ситуации", – объяснил Костиков, добавив, что доказать невиновность возможно.
Ранее россиянам рассказали, где лучше всего хранить безналичные деньги. По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, не следует хранить средства на банковской карте. Вместо этого лучше использовать сберегательный счет. Он уточнил, что на банковской карте лучше держать небольшую сумму денег для определенных покупок и пополнять ее по мере надобности. Такая схема не только защитит средства от злоумышленников, но и поможет управлять семейным бюджетом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: