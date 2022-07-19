В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту

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Группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации предложила ввести в России единую социальную дисконтную карту. Об этом сообщает RT.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной социальной помощи" направлен на оказание социально незащищенным категориям граждан адресной государственной социальной помощи", – указано в пояснительной записке к документу.

Единая социальная дисконтная карта, по мнению авторов законопроекта, позволит определенным категориям населения получать скидки на товары, лекарства и ряд услуг. Данную карту предлагается сделать бессрочной и доступной на всей территории страны.

В категории, которые могут претендовать на получение скидок, включены малоимущие семьи, малоимущие одиноко живущие граждане, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Порядок предоставления и использования единой социальной дисконтной карты предлагается определить на уровне правительства. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что с 1 августа в России будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Изменения касаются тех, кто получает социальную и государственную пенсию, уточнили в ПФР.

