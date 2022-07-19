Более 7 млн российских пенсионеров получат надбавку к пенсии

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С 1 августа в России будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Как уточнили в ПФР, изменения затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Индексация будет автоматической, подавать заявления не нужно.

Так, размер выплат для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличится на 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Кроме того, будут проиндексированы военные пенсии.

По оценке управляющего партнера аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерины Косаревой, больше всего в 2022 году получат именно военные пенсионеры. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист также напомнила, что индексация производится тем работающим пенсионерам, которые имеют на своем счету неучтенные пенсионные баллы.

"Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, – уже нет", – приводит ее слова газета.

В свою очередь, заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко сообщила, что в текущем году индексация пенсий затронет 7,3 миллиона россиян.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10% с 1 июня 2022 года. Документ регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

