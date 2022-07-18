Москвичам стали возвращать компенсации за уплаченные коронавирусные штрафы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителям столицы начали возвращать компенсации за уплаченные коронавирусные штрафы. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам заместителя начальника Главконтроля столицы Ирины Зайко, люди подали уже свыше 33 тысяч заявлений на получение компенсации по ковидной амнистии. При этом выплаты уже были начаты.

В свою очередь, начальник Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что по поданным заявлениям производятся выплаты на стандартные суммы компенсаций.

"Физические лица – 5 тысяч рублей, предприниматели – в зависимости от штрафа. В рамках КоАП ответственность для них устанавливалась в размере от 300 тысяч рублей", – пояснил Данчиков.

По его словам, ситуаций, когда гражданам отказывали в выплатах, пока не было. Данчиков отметил, что единственным случаем отказа может быть неуплата штрафа.

"То есть либо нарушителя не привлекали к административной ответственности, либо привлекали, но штраф уплачен еще не был", – пояснил начальник Главконтроля.

25 мая Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с начала лета. По его словам, это является частью мер по смягчению санкционного давления.

Так, с горожан прекращается взыскание уже оформленных штрафов. Для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация. Исключение составляют граждане, которые были наказаны за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус.

