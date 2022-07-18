Путин увеличил размер стипендий для ученых за создание прорывных оборонных технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ об увеличении размера стипендий с 500 до 800 тысяч рублей для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, размер стипендий для специалистов и работников младше 35 лет – исполнителей государственного оборонного заказа составит 500 тысяч рублей.

Уточняется, что выплаты присуждаются за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и спецтехники для обеспечения обороны и безопасности РФ.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10% с 1 июня.

Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.