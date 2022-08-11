Повышение МРОТ до 30 тысяч обернется ударом по бюджету – экономист

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральный бюджет не сможет обеспечить повышение МРОТ до 30 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. По мнению авторов, данная мера позволит сгладить последствия инфляции и сократить разрыв в доходах населения.





Георгий Остапкович экономист Повышение МРОТ в два раза – это, естественно, удар по бюджету. Ведь бюджет формируется от налогов, от тех товаров и услуг, которые мы создаем и продаем по внутреннему спросу. Мы не создаем столько товаров и услуг, чтобы поднимать МРОТ до 30 тысяч.

Также это будет ударом по фонду оплаты труда в компаниях, продолжил эксперт. "На маленьких предприятиях есть масса народа, которые получают 18–25 тысяч рублей. Как правило, это люди с наименьшей производительностью труда. Значит, им нужно будет поднять зарплату до 30 тысяч рублей. И значит, людям с более высокими должностями тоже нужно поднимать пропорционально зарплату", – объяснил он.

По мнению Остапковича, не все предприниматели смогут обеспечить повышение заработных плат. "Они могут пойти на это только при сокращении части сотрудников", – отметил собеседник.



Георгий Остапкович экономист Кроме того, если предприниматели увидят, что у населения выросла зарплата, они тут же пропорционально поднимут цены на товары и услуги, ровно на столько же, на сколько поднимется заработная плата. И мы придем к тому же самому, даже к более худшему варианту.

Единственный способ помочь низкодоходному населению – обеспечить рост экономики, считает эксперт. "Будет расти экономика – будет расти прибыль, рентабельность. И тогда предприниматель будет заинтересован в найме людей, повышении зарплаты. Тогда будет расти налогооблагаемая база, и тогда государство сможет помогать низкодоходному населению", – заключил он.

Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин оценил предложение освободить пенсионеров с детьми от НДФЛ. По словам эксперта, после введения подобной льготы появится много заявок от россиян, которые захотят получить ее "не очень обоснованно".

