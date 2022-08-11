Повышение МРОТ до 30 тысяч обернется ударом по бюджету – экономист

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральный бюджет не сможет обеспечить повышение МРОТ до 30 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. По мнению авторов, данная мера позволит сгладить последствия инфляции и сократить разрыв в доходах населения.
Также это будет ударом по фонду оплаты труда в компаниях, продолжил эксперт. "На маленьких предприятиях есть масса народа, которые получают 18–25 тысяч рублей. Как правило, это люди с наименьшей производительностью труда. Значит, им нужно будет поднять зарплату до 30 тысяч рублей. И значит, людям с более высокими должностями тоже нужно поднимать пропорционально зарплату", – объяснил он.
По мнению Остапковича, не все предприниматели смогут обеспечить повышение заработных плат. "Они могут пойти на это только при сокращении части сотрудников", – отметил собеседник.
Единственный способ помочь низкодоходному населению – обеспечить рост экономики, считает эксперт. "Будет расти экономика – будет расти прибыль, рентабельность. И тогда предприниматель будет заинтересован в найме людей, повышении зарплаты. Тогда будет расти налогооблагаемая база, и тогда государство сможет помогать низкодоходному населению", – заключил он.
Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин оценил предложение освободить пенсионеров с детьми от НДФЛ. По словам эксперта, после введения подобной льготы появится много заявок от россиян, которые захотят получить ее "не очень обоснованно".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: