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Общество

11:12

Экономист прокомментировал предложение освободить пенсионеров с детьми от НДФЛ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После освобождения пенсионеров с детьми от уплаты налогов, контролировать процесс будет тяжело. Такое мнение выразил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в разговоре с RT.

По его словам, после введения подобной льготы, появится много заявок от россиян, которые захотят получить ее "не очень обоснованно". Более актуальным вопросом экономист назвал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие налоговые вычеты могут получить работающие пенсионеры. Кроме того, эксперт высказала мнение, что законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров будет сложно реализовать.

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