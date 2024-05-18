Козлов: РФ и КНДР впервые обменялись туристами со времен Советского Союза

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Россия КНДР впервые обменялись туристическими группами со времен СССР. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-технического сотрудничеству РФ и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул хороший обмен туристическими группами между странами и добавил, что российские туристы приезжали в КНДР из Приморского края, Калининградской области и других регионов страны.

По его словам, обе страны также обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах. Козлов указал, что планы продолжить эту работу есть.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что подготовка визита Путина в КНДР ведется "своим ходом". Он уточнил, что также идет взаимодействие стран по природоохранным мероприятиям, и это будет продолжаться.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с его вступлением в должность президента РФ. Он пожелал главе государства успехов в работе на благо России и ее народа. Личное послание было передано через посольство РФ в КНДР.