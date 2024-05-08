Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с инаугурацией

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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал поздравления Владимиру Путину с его вступлением в должность президента России. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ", – указано в сообщении.

Глава Северной Кореи пожелал Путину успехов в его ответственной работе на благо России и ее народа. Послание было передано через посольство РФ в КНДР.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

