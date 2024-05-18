Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские молочные предприятия имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Ранее СМИ писали, что владелец поставщика заквасок Chr. Hansen – датская Novonesis заявила об уходе компании из РФ. С ее слов, деятельность в России будет свернута в течение года.

Комментируя ситуацию, в Минсельхозе уточнили, что молочная продукция поступает в РФ без перебоев, сложностей с поставками не наблюдается. Кроме того, ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, в том числе закваски, добавили в пресс-службе.

В министерстве также напомнили, что в данный момент в стране реализуются два инвестиционных проекта по созданию таких производств – биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется закончить в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ (Центр ВИМ) представили систему внутреннего мониторинга состояния крупного рогатого скота. Механизм работает на основе сенсоров в режиме реального времени.

Как рассказали в Минобрнауки РФ, система передает информацию о кислотно-щелочном балансе (рН) животного, потреблении воды, температуре и активности. Посмотреть сведения о животном могут зооинженеры, ветеринары и селекционеры, используя любой гаджет с установленным специальным программным обеспечением.